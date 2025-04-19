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        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış ayağı, Bilecik'te başladı

        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı, Bilecik'te başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 14:27 Güncelleme: 19.04.2025 - 14:27
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        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış ayağı, Bilecik'te başladı
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        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı, Bilecik'te başladı.

        Bilecik Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) iş birliğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 200 katılımcı, burada idari kayıt ve teknik kontrollerini yaptırdı.

        Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Akrobasi pilotu Birkan Polat, gösteri gerçekleştirildi.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda yaptığı konuşmada, organizasyonu TMF'nin öncülüğünde hayata geçirdiklerini söyledi.

        Şampiyonanın yurdun dört bir yanından gelen katılımcılara ev sahipliği yaptığını anlatan Aygöl, şöyle devam etti:

        "Ancak, 'ilklerin şehri' deyince, biz bu sporla geçen sene tanıştık. Tanıştığımızda şöyle bir hedef koyduk, dedik ki 'Bu şehir ilklerin şehriyse öyle bir tesis yapalım ki o da ilklerden olsun.' Malumunuz, Türkiye'nin en uzun parkurunu yaptık ve bunun yanında Türkiye'nin en zor parkurunu yaptık."

        TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa da yeni sezonu Bilecik'te açmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

        Spor turizminin önemine değinen Vefa, "Başta Bilecik olmak üzere 21 şehirden gelen sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Sayın Valimiz Şefik Aygöl, bu sporun şu duruma gelmesinde bölgemiz için çok büyük bir şans. Bunun mutlaka devamı için şimdiden organizasyonu nasıl daha çok geliştirebileceğimize dair çalışmalar içindeyiz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, Vali Aygöl'ün öncülüğündeki konvoyla şampiyonanın yapılacağı Endurobil 365 Extrempark Bilecik'e hareket etti.

        Organizasyon, sıralama antrenmanları ve yarışları, parkur tanıtım turu, jüri toplantısı ve "start ve time code (TC) tablosu"nun ilan edilmesiyle devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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