Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış ayağı, Bilecik'te başladı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı, Bilecik'te başladı.

Bilecik Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) iş birliğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 200 katılımcı, burada idari kayıt ve teknik kontrollerini yaptırdı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Akrobasi pilotu Birkan Polat, gösteri gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda yaptığı konuşmada, organizasyonu TMF'nin öncülüğünde hayata geçirdiklerini söyledi.

Şampiyonanın yurdun dört bir yanından gelen katılımcılara ev sahipliği yaptığını anlatan Aygöl, şöyle devam etti:

"Ancak, 'ilklerin şehri' deyince, biz bu sporla geçen sene tanıştık. Tanıştığımızda şöyle bir hedef koyduk, dedik ki 'Bu şehir ilklerin şehriyse öyle bir tesis yapalım ki o da ilklerden olsun.' Malumunuz, Türkiye'nin en uzun parkurunu yaptık ve bunun yanında Türkiye'nin en zor parkurunu yaptık."

TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa da yeni sezonu Bilecik'te açmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.