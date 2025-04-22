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        Bilecik Valisi Aygöl muhtarlarla bir araya geldi

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezi ile ilçelerde görevli muhtarlarla toplantı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 09:02 Güncelleme: 22.04.2025 - 09:04
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        Bilecik Valisi Aygöl muhtarlarla bir araya geldi
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezi ile ilçelerde görevli muhtarlarla toplantı düzenledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Genel Meclisi'ndeki toplantıda vatandaşların ihtiyaç ve talepleri ele alındı.

        İlde devam eden projeler ile gelecekte hayata geçirilmesi planlanan çalışmaların da konuşulduğu toplantıda, yerel yönetimler ile vatandaşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

        Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş'un da yer aldığı toplantı, İl Özel İdaresi binası önünde fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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