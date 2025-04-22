Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek ilçeleri ziyaret etti

Açıklamada Şimşek'in ilçelerde görev yapan okul müdürleri ile de bir araya geldiği belirtildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Şimşek'in ilçe milli eğitim müdürlükleri ziyaretleri kapsamında Gölpazarı ve Söğüt ilçesinde, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin çalışmaları hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

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