Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek ilçeleri ziyaret etti
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Gölpazarı ve Söğüt ilçelerine ziyarette bulundu.
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Gölpazarı ve Söğüt ilçelerine ziyarette bulundu.
Müdürlükten yapılan açıklamada, Şimşek'in ilçe milli eğitim müdürlükleri ziyaretleri kapsamında Gölpazarı ve Söğüt ilçesinde, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin çalışmaları hakkında bilgi aldığı kaydedildi.
Açıklamada Şimşek'in ilçelerde görev yapan okul müdürleri ile de bir araya geldiği belirtildi.
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