Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecikli çocuklar Anıtkabir'i ziyaret etti

        Bilecik'te "Geleceğimize El Atalım" projesi kapsamında 12-18 yaş aralığındaki 30 çocuk, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 10:15 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecikli çocuklar Anıtkabir'i ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te "Geleceğimize El Atalım" projesi kapsamında 12-18 yaş aralığındaki 30 çocuk, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

        Geleceğe Yön Veren Çocuklar Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında Ankara'da ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret eden çocuklar, Millet Kütüphanesi, TBMM ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Ankara Kalesi'ni görme imkanı buldu.

        Geleceğe Yön Veren Çocuklar Derneği Başkanı Sueda Bozkaya, derneğin kuruluş amacının gençlerin sosyalleşmesine katkı sunmak olduğunu belirterek, "Projenin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen İçişler Bakanımız Ali Yerlikaya'ya, Genel Müdürlüğümüze ve Valimiz Şefik Aygöl'e teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        8 yaşındaydı... Oyun oynuyordu... 10 ay sonra hayata veda!
        8 yaşındaydı... Oyun oynuyordu... 10 ay sonra hayata veda!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        Çifte kupaya rekor prim!
        Çifte kupaya rekor prim!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?
        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?
        "Müzmin bekârım"
        "Müzmin bekârım"
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Memişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Macron'dan Putin'e: Yalan söylemeyi bırakması gerek
        Macron'dan Putin'e: Yalan söylemeyi bırakması gerek
        Sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor

        Benzer Haberler

        İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Bilecik'te de hissedild...
        İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Bilecik'te de hissedild...
        Bilecik'te şantiyede çıkan yangında işçi konteynerlerinde hasar oluştu
        Bilecik'te şantiyede çıkan yangında işçi konteynerlerinde hasar oluştu
        Bilecik'te motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü
        Bilecik'te motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü
        Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek ilçeleri ziyaret etti
        Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek ilçeleri ziyaret etti
        Bilecik'te çocuklar unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla eğlendi
        Bilecik'te çocuklar unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla eğlendi
        Bilecikli girişimci, devlet desteğiyle tavuk yetiştiriciliği yaptığı alanı...
        Bilecikli girişimci, devlet desteğiyle tavuk yetiştiriciliği yaptığı alanı...