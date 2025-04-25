Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları Bilecik'te devam ediyor

        Bilecik'te 27 ilden 700 sporcunun katılımıyla düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları ikinci gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 19:57 Güncelleme: 25.04.2025 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları Bilecik'te devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te 27 ilden 700 sporcunun katılımıyla düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları ikinci gününde devam ediyor.

        Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda, Türkiye Güreş Federasyonu organizasyonuyla başlayan müsabakalarda güreşçiler, grekoromen ve serbest stilde dereceye girip Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için minderde ter döküyor.

        Güreş Federasyonu Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Koordinatörü Muhammed İlkan, AA muhabirine, geleceğin şampiyonlarının bu müsabakalardaki minderlerden geçtiğini söyledi.

        Olabildiğince dikkatli bir şekilde, sakatlık ve sıkıntı olmadan süreci tamamlamak istediklerini aktaran İlkan, şöyle konuştu:

        "Sporcularımıza olanak ve imkanlar sağlandığında Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Hamza Yerlikaya gibi şampiyonlarımız ve sporcularımız tekrar çıkacak. Önemli olan çocuklarımıza bu fırsatı tanıyabilmek, onlara güvenmek. Biz bunu oluşturacağız. Bizim ülkemiz buna yatkın. Çocuklarımıza inanıp güvendiğimizde, imkan sunulduğunda yeni şampiyonlar çıkacağına inanıyorum."

        Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de 15 yaş altı grekoromen ve serbest müsabakalarının Isparta ve Erzincan ile Bilecik'te yapıldığını söyledi.

        Müsabakalarda ilk 10'a giren sporcuların Türkiye finallerinde illerini temsil edeceğini belirten Demir, "Türkiye finallerinden sonra birinci olan sporcular, Avrupa'da ülkemizi temsil edecek." diye konuştu.

        Demir, "Türk güreşinin geleceğine ışık tutan genç yeteneklerin vitrine çıktığı müsabakalara elimizden gelen desteği veriyoruz. Centilmence çekişmeli müsabakalar oluyor. Hem Türkiye finallerine hem de Avrupa Şampiyonası'na gidecek sporculara ve takımlara başarılar diliyorum." dedi.

        Müsabakalar, 27 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köprüde deprem anı
        Köprüde deprem anı
        IMF'den Türkiye ekonomisine ilişkin açıklama
        IMF'den Türkiye ekonomisine ilişkin açıklama
        Oteldeki kameraların bantlandığı ortaya çıktı
        Oteldeki kameraların bantlandığı ortaya çıktı
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu
        Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu
        Yağmurlu bir hafta sonu
        Yağmurlu bir hafta sonu
        Trump: Ukrayna'da süreç kırılgan
        Trump: Ukrayna'da süreç kırılgan
        Bülent Uygun'un acı günü
        Bülent Uygun'un acı günü
        Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finalde!
        Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde finalde!
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı

        Benzer Haberler

        Bilecik'te kendisini vali yardımcısı olarak tanıtıp yardım toplama çalışan...
        Bilecik'te kendisini vali yardımcısı olarak tanıtıp yardım toplama çalışan...
        Bozüyük Lojistik Köy Projesi 2. etap ihalesi yapılacak
        Bozüyük Lojistik Köy Projesi 2. etap ihalesi yapılacak
        Bilecik'te yaralı baykuş tedavi altına alındı
        Bilecik'te yaralı baykuş tedavi altına alındı
        Bilecik'in 70 yıllık çömlek ustası, okullarda verdiği eğitimle sanatını gel...
        Bilecik'in 70 yıllık çömlek ustası, okullarda verdiği eğitimle sanatını gel...
        Bilecikli çocuklar Anıtkabir'i ziyaret etti
        Bilecikli çocuklar Anıtkabir'i ziyaret etti
        İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Bilecik'te de hissedild...
        İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Bilecik'te de hissedild...