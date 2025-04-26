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        Bilecik'te sağanak ve dolu etkili oldu

        Bilecik'te etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu nedeniyle alt geçitler ile yolları su bastı, trafikte aksamalar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 21:14 Güncelleme: 26.04.2025 - 21:14
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        Bilecik'te sağanak ve dolu etkili oldu
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        Bilecik'te etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu nedeniyle alt geçitler ile yolları su bastı, trafikte aksamalar meydana geldi.

        Akşam saatlerinde kent merkezinde başlayan gök gürültülü sağanak, zamanla etkisini artırdı.

        Sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Sağanağın ardından etkisini gösteren dolu nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

        Araçlarını doludan korumak isteyen kimi vatandaşlar Hürriyet Mahallesi'ndeki kapalı pazara sığındı.

        Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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