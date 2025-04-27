Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Kitaplarla kurduğu bağ ile kütüphanenin gönüllü rehberi oldu

        MUHSİN ARSLAN - İstanbul'da çalıştığı ilçe belediyesinden 2001'de emekli olan ve 5 yıl önce Bilecik'e yerleşen 79 yaşındaki Atila Doğru, günün 4 saatini geçirdiği halk kütüphanesinin gönüllü görevlisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 27.04.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kitaplarla kurduğu bağ ile kütüphanenin gönüllü rehberi oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUHSİN ARSLAN - İstanbul'da çalıştığı ilçe belediyesinden 2001'de emekli olan ve 5 yıl önce Bilecik'e yerleşen 79 yaşındaki Atila Doğru, günün 4 saatini geçirdiği halk kütüphanesinin gönüllü görevlisi oldu.

        Okuma yazma öğrendikten sonra kitaplarla kurduğu bağ yıllar içinde güçlenen ve düzenli kitap okuma alışkanlığına dönüşen Doğru, eğitiminin ardından veteriner olarak 1979'da çalışmaya başladığı İstanbul Küçükçekmece Belediyesinden 2001'de emekli oldu.

        Çalıştığı dönemde de kitap okuma alışkanlığından vazgeçmeyen Doğru, 12 yaşından bu yana yaklaşık 6 bin kitap okudu.

        Kızının işi nedeniyle 5 yıl önce Bilecik'e taşınan 2 çocuk ve 3 torun sahibi Doğru, günün 4 saatini Bilecik İl Halk Kütüphanesinde geçiriyor.

        Kütüphanede gönüllü olarak vatandaşlara kitapların yerini bulmalarında yardımcı olan Doğru, okuma azmiyle çocuklara, gençlere ve yaşıtlarına örnek oluyor.

        Atila Doğru, AA muhabirine, lise ve üniversite yıllarından bu yana kitaplarla iç içe olduğunu anlattı.

        Okuduklarından not aldığını ve notları arkadaşlarıyla paylaştığını dile getiren Doğru, "Belki 'çok konuşuyor' diyenler olmuştur ama zamanla alıştılar ve hatta gelip sorular sormaya başladılar." dedi.

        Doğru, özellikle son yıllarda anı kitaplarına ilgi duyduğunu belirtti.

        Anı kitaplarının kendisine adeta dost olduğunu anlatan Doğru "Yazarı karşımda konuşuyormuş gibi hissediyorum. O anılar, geçmişin izlerini bugüne taşıyor. Beyinde iz bırakıyor, bu nedenle notlar alırım. Bugüne kadar 200-300'e yakın notum oldu. Kitaplar gider ama o notlar kalır." diye konuştu.

        - Kütüphanedeki kitapların yerini ezbere biliyor

        Doğru, zamanının büyük kısmını Bilecik İl Halk Kütüphanesinde geçirdiğini söyledi.

        Kütüphanedeki kitapların yerini ezbere bildiğini dile getiren Doğru, "Kütüphaneye gelen öğrencilere yardımcı oluyorum. Bir gün kütüphane görevlisi, kitap arayan bir genç kıza beni işaret ederek 'Git, o beyefendiye sor. O bilir' demişti. O an, kitaplara duyduğum bağlılığın ne kadar kıymetli olduğunu fark ettim." ifadelerini kullandı.

        Doğru, kütüphaneye çok sayıda kitap bağışladığını ve bazen kendi bağışladığı kitaplara tekrar rastladığında mutluluk duyduğunu söyledi.

        Kitapları sıradan bir ödev gibi değil, özümseyerek okumak gerektiğinin altını çizen Doğru, "Okumak, beyninizdeki boşlukları doldurur. Yani yemeği sevmiyorsan yemezsin ya, kitapta da öyledir. Beyin aradığı kitabı bulduğunda mutlu olur." dedi.

        Atila Doğru, gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için tavsiyelerde bulunduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Antalya'dan İzmir'e bisiklet heyecanı
        Antalya'dan İzmir'e bisiklet heyecanı
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        14 yaşındaki Elif Kanak kurtarılamadı
        14 yaşındaki Elif Kanak kurtarılamadı
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Kamu işçilerinin zammı ne olacak?
        Kamu işçilerinin zammı ne olacak?
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Bilecik'te sağanak ve dolu etkili oldu
        Bilecik'te sağanak ve dolu etkili oldu
        Bilecik'te kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutukl...
        Bilecik'te kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutukl...
        Bilecik Valisi Aygöl, Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'i ağırladı
        Bilecik Valisi Aygöl, Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'i ağırladı
        "Şeyh Edebali'nin ölümünün 700'üncü yılı" UNESCO Genel Konferansı'na sunula...
        "Şeyh Edebali'nin ölümünün 700'üncü yılı" UNESCO Genel Konferansı'na sunula...
        Bilecik Valisi Aygöl'den İnhisar ilçesine ziyaret
        Bilecik Valisi Aygöl'den İnhisar ilçesine ziyaret
        Bilecik'te muhtarlara eğitim verildi
        Bilecik'te muhtarlara eğitim verildi