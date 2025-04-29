Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik Valisi Aygöl şehit ailesini ziyaret etti

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 2012'de içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu Afganistan'ın başkenti Kabil'de şehit olan Binbaşı Mithat Çolak'ın Bozüyük ilçesindeki ailesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 15:02 Güncelleme: 29.04.2025 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik Valisi Aygöl şehit ailesini ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 2012'de içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu Afganistan'ın başkenti Kabil'de şehit olan Binbaşı Mithat Çolak'ın Bozüyük ilçesindeki ailesine ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, ziyarette şehidin ailesiyle sohbet etti.

        Şehitlerin aziz hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini belirten Aygöl, Çolak'ın ailesine sabırlar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 çocuğu vardı... Ölümle biten barışma!
        5 çocuğu vardı... Ölümle biten barışma!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Derbide gözler Talisca'da!
        Derbide gözler Talisca'da!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        5 maç transferi de etkileyecek
        5 maç transferi de etkileyecek

        Benzer Haberler

        Bilecik Valisi Aygöl öğrencilerle bir araya geldi
        Bilecik Valisi Aygöl öğrencilerle bir araya geldi
        Bilecik 4-6 yaş grubu Kuran Kursunda "Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı" açıldı
        Bilecik 4-6 yaş grubu Kuran Kursunda "Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı" açıldı
        Bilecik'te hastanede hemşireyle tartışan hasta yakını gözaltına alındı
        Bilecik'te hastanede hemşireyle tartışan hasta yakını gözaltına alındı
        Aynı hastanede 27 yıldır ailelerin bebek sevincine ortak oluyor
        Aynı hastanede 27 yıldır ailelerin bebek sevincine ortak oluyor
        15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları sona erdi
        15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları sona erdi
        Osmaneli'de motosiklet sürücülerine eğitim verildi
        Osmaneli'de motosiklet sürücülerine eğitim verildi