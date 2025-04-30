Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı, Bilecik'te yemin törenine katıldı

Organizasyonda, Çardakcı'nın yanı sıra Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile diğer ilgililer de yer aldı.

Program, protokol konuşmaları, çeşitli gösterilerin yapılması ve resmigeçitle sona erdi.

Törende 2 bin 871 Mehmetçik vatani görevlerini tamamlayarak yemin etti.

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