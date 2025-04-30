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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı, Bilecik'te yemin törenine katıldı

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki yemin törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 18:03 Güncelleme: 30.04.2025 - 18:10
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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı, Bilecik'te yemin törenine katıldı
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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki yemin törenine katıldı.

        Törende 2 bin 871 Mehmetçik vatani görevlerini tamamlayarak yemin etti.

        Program, protokol konuşmaları, çeşitli gösterilerin yapılması ve resmigeçitle sona erdi.

        Organizasyonda, Çardakcı'nın yanı sıra Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile diğer ilgililer de yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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