Bilecik'te Karakucak Güreş Festivali düzenlendi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Karakucak Güreş Festivali düzenlendi.

Mehteran gösterisiyle başlayan Ertuğrul Gazi Türbesi Tören Alanı'ndaki festivalde 250 sporcu, minikler, yıldızlar, başaltı ve başpehlivan güreşi kategorilerinde mücadele etti.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirtti.

Müsabakaya 250 pehlivanın katıldığını anlatan Durgut, şöyle konuştu:

"Aslında 744 yıllık bir gelenek olan Karakucak güreşlerini Söğüt'te tekrar gündeme getirdik. Biz diyoruz ki Türk'ün ilk er meydanı burası. Ertuğrul Gazi Söğüt'e yerleşmesiyle birlikte Karakucak güreşleri burada her sene düzenleniyormuş. Bizde tekrar gündeme getirdik ve yaşatmak istiyoruz. İnşallah Türkçülük gününde bu anlamlı günde birliğimizin ve beraberliğimizin anlam taşıdığı birlikteliğin anlam taşıdığı güzel günde böyle bir organizasyon yapmaya başladık. Türk'ün ilk er meydanının Söğüt olduğunu vurgulamak istiyoruz. Çünkü burası Ertuğrul Gazi'nin sancağı, burası Osmanlı'nın tohumlarının atıldığı yer, burası Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin silah kuşanıp at bindiği yer. Her geçen gün daha fazla sporcu katılıyor ve bundan sonra ki senelerde de katılımın artacağını düşünüyoruz. Karakucak güreşlerini, ata sporumuzu Söğüt'te yeniden diriltip yeniden kuşatmaya devam edeceğiz."