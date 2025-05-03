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        Bilecik'te Karakucak Güreş Festivali düzenlendi

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Karakucak Güreş Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 18:28 Güncelleme: 03.05.2025 - 18:28
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        Bilecik'te Karakucak Güreş Festivali düzenlendi
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinde 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Karakucak Güreş Festivali düzenlendi.

        Mehteran gösterisiyle başlayan Ertuğrul Gazi Türbesi Tören Alanı'ndaki festivalde 250 sporcu, minikler, yıldızlar, başaltı ve başpehlivan güreşi kategorilerinde mücadele etti.

        Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirtti.

        Müsabakaya 250 pehlivanın katıldığını anlatan Durgut, şöyle konuştu:

        "Aslında 744 yıllık bir gelenek olan Karakucak güreşlerini Söğüt'te tekrar gündeme getirdik. Biz diyoruz ki Türk'ün ilk er meydanı burası. Ertuğrul Gazi Söğüt'e yerleşmesiyle birlikte Karakucak güreşleri burada her sene düzenleniyormuş. Bizde tekrar gündeme getirdik ve yaşatmak istiyoruz. İnşallah Türkçülük gününde bu anlamlı günde birliğimizin ve beraberliğimizin anlam taşıdığı birlikteliğin anlam taşıdığı güzel günde böyle bir organizasyon yapmaya başladık. Türk'ün ilk er meydanının Söğüt olduğunu vurgulamak istiyoruz. Çünkü burası Ertuğrul Gazi'nin sancağı, burası Osmanlı'nın tohumlarının atıldığı yer, burası Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin silah kuşanıp at bindiği yer. Her geçen gün daha fazla sporcu katılıyor ve bundan sonra ki senelerde de katılımın artacağını düşünüyoruz. Karakucak güreşlerini, ata sporumuzu Söğüt'te yeniden diriltip yeniden kuşatmaya devam edeceğiz."

        Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Dursun Gözel de pehlivanların emek verdiğini ve müsabakaların centilmence geçtiğini ifade ederek, "Sporcularımızın gözlerinden parlayan yıldızları görmek mümkün. İnşallah geleceğin şampiyonları olacak. Geleceğin Ahmet Ayıklar, Hamza Yerlikayaları ve Taha Akgülleri olacaklar." dedi.

        Başpehlivan Mustafa Tayyip Küçük ve kategorilerinde madalya kazanan sporculara, Kaymakam Ömer Faruk Tuncel, Belediye Başkanı Durgut, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Talha Övet, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Erbaş, İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Bakır, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Gözel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan verdi.

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