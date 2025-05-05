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        Bilecik'te trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 09:05 Güncelleme: 05.05.2025 - 09:16
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        Bilecik'te trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Safkan Mustafa Ç, idaresindeki 55 APS 024 plakalı motosiklet, Pazaryeri-İnegöl kara yolunun 5. kilometresinde aynı istikametteki Mehmet K'nin kullandığı 26 AJC 722 plakalı otomobile arkadan çarparak tarlaya devrildi.

        Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Mehmet B, yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        D 650 Kara Yolu Pazaryeri Kavşağı'nda da Ahmet Y. (42) yönetimindeki 26 AEN 341 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki Oğuzhan U. (28) idaresindeki 10 BS 110 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra devrildi.

        Kazada yaralanan Fehriye U, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Her iki kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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