Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı

Durumu fark edip otomobili durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı, itfaiye personeli yangına müdahale etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.