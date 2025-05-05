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        Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı

        Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 11:11 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:33
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        Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı
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        Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Metin Çabuk yönetimindeki 34 DAG 891 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Şelale Rampaları mevkisinde belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Durumu fark edip otomobili durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı, itfaiye personeli yangına müdahale etti.

        İtfaiye ekibince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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