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        Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek, basın mensuplarıyla buluştu

        Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:34 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:35
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        Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek, basın mensuplarıyla buluştu
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        Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Şimşek, Öğretmenevi'nde, kentteki eğitim durumu ve hedeflerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Kentin eğitim anlamında iyi konumda olduğunu vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:

        "Bu noktaya gelinmesinde emeği geçen yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Biz de bayrağı devraldığımız yerden daha ileriye taşımak için çalışacağız. İlde genel anlamda ciddi bir eğitim sorunu bulunmuyor. Eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elbette sorunlar olacak, çünkü sorun olmayan yerde gelişim de olmaz ama camia olarak elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Valimizin eğitime olan desteği ve vizyonu bizlere güç katıyor. Ayrıca Bakanlığımızın meslek liselerine yönelik politikaları doğrultusunda sektörle entegre modelleri destekleyecek, daha fazla öğrencimizi meslek liselerine yönlendireceğiz."

        Bilecik'te 260 okulda yaklaşık 39 bin öğrencinin eğitim gördüğünü ve 3 bin öğretmenin görev yaptığını aktaran Şimşek, "Eğitim büyük ve güçlü bir camia. Neredeyse her evde eğitimle ilgili bir temas var. Bu yüzden yaptığımız her çalışma geniş kitleleri etkiliyor. Okullarımızda yürütülen güzel projeleri hem bizi hem de sizler kamuoyuna taşıdıkça öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimiz motive oluyor. Bu da en nihayetinde ilimize kazanç olarak dönüyor." ifadesinde bulundu.

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