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        Bilecik'te Vakıf Haftası'nda lokum dağıtıldı

        Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Vakıf Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:08 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:08
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        Bilecik'te Vakıf Haftası'nda lokum dağıtıldı
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        Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Vakıf Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Şeyh Edebali Türbesi Yerleşkesi'ndeki Orhan Gazi Camisi'nde cuma namazı öncesi mevlidi şerif okundu, dualar edildi.

        Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, AA muhabirine, Vakıflar Haftası nedeniyle Dursun Fakıh ve Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaretleri gerçekleştireceklerini ifade etti.

        Şeyh Edebali Türbesi Külliyesi'nde konstrüksiyon yapılacağını aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

        "Vakıflar, vakıf medeniyeti geçmişten günümüze gelmiş, gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir değerdir. Geçmişten beri Bilecik bu kuruluştan kurtuluşa önemli bir yer edinmiştir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Kayı'ların beylik zamanından Osmanlı Devleti'ne geçiş sürecinde çok önemli bir rol oynamıştır. Bize emanet eden eserlere sahip çıkarak, bunları gelecek nesillere aktarma görevimiz var. bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman restorasyonlarımızda gerektiğinde de mübarek gecelerde ve zamanlarda önemli gördüğümüz Şeyh Edebali'yi, Ertuğrul Gazi'yi ve daha nicelerini anmaya çalışıyoruz. Bunun yanında kuru gıda koli yardımlarımız, vatandaşlarımıza ulaşıyor." dedi.

        Vali Şefik Aygöl, Vakıflar Bölge Müdürü Yıldız ile birlikte namaz çıkışı vatandaşlara lokum ve pilav ikramında bulundu.

        Etkinliğe, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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