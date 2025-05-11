Annelik duygusunu koruyucu ailelikle yaşadı

MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, eşiyle gördüğü tedaviye rağmen çocuk sahibi olamayan Canan Dere, 1,5 sene önce koruyucu ailesi olduğu Eylül ile annelik duygusunu tattı.

Muhasebecilik yapan 35 yaşındaki Dere, özel sektörde çalışan 10 yıllık eşi 36 yaşındaki Gufran Dere ile çocuk sahibi olabilmek için 3 yıl tedavi gördü.

Tedavinin olumsuz sonuçlanması üzerine çift, anne babalarının tavsiyesi üzerine koruyucu aile olmaya karar verdi.

Koruyucu ailelik için 2022'de Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran, 6 aylık sürecin ardından uygun görülen Dere çifti, 1,5 yıl önce o dönem 9 aylık olan Eylül'ün koruyucu ailesi oldu.

Evlat sevgisini Eylül'de bulan Canan Dere, kızını şefkat ve sevgiyle büyütüyor.

- "Keşke daha önce başvursaydık"

Canan Dere, AA muhabirine, tek beklentilerinin çocuk sevgisi ve hasreti olduğunu söyledi.

Eylül'ün hayatlarına güzellik ve neşe kattığını anlatan Dere, şöyle devam etti: