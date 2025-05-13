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        Bilecik'te Engelliler Haftası dolasıyla program düzenlendi

        Bilecik'te, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:06 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:28
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        Bilecik'te Engelliler Haftası dolasıyla program düzenlendi
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        Bilecik’te, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde, Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulunca organize edilen etkinlikte, öğrencilerin ürünleri sergilendi, dans ve müzik dinletisi sunuldu.

        Okul Müdürü Şener Yeni, programda yaptığı konuşmada, çocukların her birinin ayrı mucizenin neferleri ve hayata sunulan birer armağan olduğunu söyledi.

        Verdikleri mücadelede büyük yol kat ettiklerini ifade eden Yeni, şunları kaydetti:

        "Çok şey öğrendiler ve kendilerini yetiştirdiler. Ve geliştirmeye de devam edecekler. Onlar vücutlarındaki engellere rağmen hayatlarını yaşayabilmek için ellerinden geleni gösterdiler. Şunu asla unutmayalım, onların bizlerden çok beklentileri yok. biraz sevgi, biraz ilgi ve biraz şefkat. Gerisini kendi mucizeleri halledecektir. Mucize çocuklarımızın etrafındaki tüm fertlerin amacı bir olmalı, tek olmalı ve gelişimi olmalı."

        Etkinliğe, Vali Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Soner Süzer, POMEM Müdürü Suat Gunbey, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tahsin Yazır ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle öğrencilerin velileri katıldı.

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