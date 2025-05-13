Bilecik'te "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" etkinliği

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek” etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Pelitözü Şehit Münir Kopuk İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, programın çocuklara küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak, sağlık okuryazarlıklarını artırmak ve sağlıkla ilgili temel kavramları eğlenceli bir ortamda öğretilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'in de katıldığı etkinlikte, sağlık profesyonellerinin çocuklara hijyen, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve ağız-diş sağlığı gibi konularda bilgilendirici sunum yapıldığı belirtilen açıklamada, çocuklar, sağlık personelleriyle ilk temaslarını hastane ya da acil servislerde değil kendi okullarında, güvenli ve neşeli bir atmosferde yaşamanın mutluluğunu yaşadığı ifade edildi.