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        Bilecik'te temsili askerlik yapacak engelli bireylere "asker kınası" yakıldı

        Bilecik'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) işbirliğinde, 1 günlük temsili askerlik yapacak 7 engelli genç için eğlence programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 22:56 Güncelleme: 14.05.2025 - 22:56
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        Bilecik'te temsili askerlik yapacak engelli bireylere "asker kınası" yakıldı
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        Bilecik'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) işbirliğinde, 1 günlük temsili askerlik yapacak 7 engelli genç için eğlence programı düzenlendi.

        Öğretmenevi Düğün Salonu'ndaki programda, perşembe günü Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığında yemin törenine katılacak askerlere kına yakıldı. Kına yakılırken duygulanan bazı gençlerin gözyaşlarını anneleri sildi.

        BİEYDER Başkanı Esra Geçim'in askerlerin künyelerini verdiği programda, engelli gençlerin boyunlarına ay yıldızlı "O şimdi asker" yazması asıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla kentte bir dizi etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.

        Engelli gençlerin yemin töreninde yer alacaklarını belirten Türkoğlu, "Engelli bireylerimizin mutluluğuna ortak olduk. 7 engelli bireyimiz asker olacaklar. Geleneğimizde askere giden gençlere kına yakılır. Biz de gençlerimize kınalarını yaktık. Askerlik duygusunu yaşayacaklar. Vatana bir gün de olsa hizmet edecekler." dedi.

        Engelli bireyler, vatani görevlerini yerine getirecek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Programa, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Üsteğmen İsmail Benli, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tahsin Yazır, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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