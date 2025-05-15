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        Osmaneli'de vatandaşların "kiloları kontrol" edildi

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 15:40 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:41
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        Osmaneli'de vatandaşların "kiloları kontrol" edildi
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapılmaya başlandı.

        İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'nde hemşireler Aysun Suna ve Fazilet Doğan Çevikel kurulan stantta vatandaşların vücut kitle indeksini hesaplandı.

        Daha sonra vatandaşlara sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda bilgilendirme yapıldı.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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