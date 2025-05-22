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        Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi 17 bin kişiye danışmanlık yaptı

        Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezi, 6 ayda 17 bin kişiye danışmanlık hizmeti verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:24 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:27
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        Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi 17 bin kişiye danışmanlık yaptı
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        Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezi, 6 ayda 17 bin kişiye danışmanlık hizmeti verdi.

        Eski Devlet Hastanesi yerine yapılan Sağlıklı Hayat Merkezi gebe bilgilendirme sınıfı, üreme sağlığı ve aile planlaması, psikolojik sosyal destek, diş sağlığı, çocuk gelişimi, kişiye özel beslenme programı, fiziksel aktivite ve egzersiz ile sigara bırakma danışmanlığı gibi hizmet veriyor.

        İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezin birey ve topluma yönelik sağlık risklerini belirlemek, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla oluşturulduğunu söyledi.

        Sağlıklı Hayat Merkezi ve sağlık alanındaki hizmetler ile projeler hakkında bilgi veren Damkacı, şöyle konuştu:

        "Dört dörtlük hizmet verdiğimiz bu merkezde diyet yapıp kilo veren, fiziksel tedavi ile yaşama tekrar dönen kişiler oldu. Öğrenciler de yaşlı vatandaşlarımız da geliyor. Özellikle yaşlılarımız çok mutlu. Bahçeyi kullanıyorlar rahat bir ortamın keyfini çıkarıyorlar. Gebelerimiz geliyor ve onlara tüm süreci nasıl yaşamaları gerektiği anlatılıyor. Sağlıklı beslenmeyi sağlıklı yemek yaparak pratikte öğretiyoruz. Yeni doğan eğitimi var, 6 aydan sonra ne yemeli ne yememeli bunu mutfağımızda göstererek, uygulamalı anlatıyoruz. Herkesin yararlanacağı spor tesisimiz var. Tüm vatandaşlarımızı kendilerini tanımaları ve hastalığa yakalanmadan önce burada ön hizmet ile bunun önüne geçmeleri için merkezimize davet ediyoruz."

        Damkacı, merkezde 2 hekim, 2 diyetisyen, 2 fizyoterapist, diş hekimi, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişim uzmanı ve vaka koordinatörü ile hemşirenin görev yaptığını bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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