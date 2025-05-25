Pazaryeri'nde yağmur ve şükür duası

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler Köyünde düzenlenen geleneksel dayanışma ve tanışma günü etkinliğinde, yağmur ve şükür duası edildi.

Ahmetler Köyü Muhtarı Mustafa Ertekin, etkinlikte yaptığı konuşmada, kentlerde insanların komşularını tanımadığı bir ortamda yaşadığını, köylerde ise farklı gelenek ve göreneklerin yaşandığını anımsattı.

Etkinliğin örf ve adetleri tanıma, akraba ve dostlukları pekiştirme ve yağan her rahmete bir şükür günü olduğunu ifade eden Ertekin, geleneklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Çok güzel bir katılım oldu. Herkesten Allah razı olsun.” diye konuştu.

Köy camiinde okunan mevlidin ardından İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik tarafından dua edilmesinin ardından vatandaşlara yemek ikram edildi. Çocuklara ise düzenlenen yarışmalarda çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Etkinliğe, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclis üyeleri, Bilecik İl Jandarma Asayiş Müdürü Jandarma Yarbay İsa Çamcı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş. Recep Kuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.