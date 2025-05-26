Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te fırtınada zarar gören ağaç kafenin bahçesine devrildi

        Bilecik'te gün içinde etkili olan fırtınada zarar gören bir ağacın kafenin bahçesine devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 21:31 Güncelleme: 26.05.2025 - 21:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te fırtınada zarar gören ağaç kafenin bahçesine devrildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te gün içinde etkili olan fırtınada zarar gören bir ağacın kafenin bahçesine devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kentte öğlen saatlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle zarar gören, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kafenin yanındaki 15 metrelik çam ağacı, iş yerinin bahçesine devrildi.

        Ağacın devrilmesi, iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

        Devrilme sırasında kafede ve bahçesinde müşteri bulunmadığı belirtildi.

        Belediye ekiplerinin kafede zarara yol açan ağacın parçalarını temizlediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Liverpool'da araç kalabalığın arasına daldı
        Liverpool'da araç kalabalığın arasına daldı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler
        İşte canlı anlatım ve istatistikler
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Almanya menzil kısıtlamasını kaldırdı
        Almanya menzil kısıtlamasını kaldırdı
        Zehra Kınık hakkında karar
        Zehra Kınık hakkında karar
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        4.dalgada ifadeler ortaya çıkıyor
        4.dalgada ifadeler ortaya çıkıyor
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Avrupa'nın en büyüğü yurda döndü!
        Avrupa'nın en büyüğü yurda döndü!
        Gazze'de ateşkes sağlanamadı: Hamas kabul ederken İsrail reddetti
        Gazze'de ateşkes sağlanamadı: Hamas kabul ederken İsrail reddetti
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat

        Benzer Haberler

        Türk Kızılayı Bilecik Şubesi Başkanı Kurt, basın mensuplarıyla buluştu
        Türk Kızılayı Bilecik Şubesi Başkanı Kurt, basın mensuplarıyla buluştu
        Bilecik'te sağanak ve fırtına etkili oldu
        Bilecik'te sağanak ve fırtına etkili oldu
        Bilecik'te sağanak ve fırtına etkili oldu
        Bilecik'te sağanak ve fırtına etkili oldu
        Pazaryeri'nde yağmur ve şükür duası
        Pazaryeri'nde yağmur ve şükür duası
        Osmaneli'nde anız yangını söndürüldü
        Osmaneli'nde anız yangını söndürüldü
        Bilecik'te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü