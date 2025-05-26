Bilecik'te fırtınada zarar gören ağaç kafenin bahçesine devrildi

Kentte öğlen saatlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle zarar gören, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kafenin yanındaki 15 metrelik çam ağacı, iş yerinin bahçesine devrildi.

Bilecik'te gün içinde etkili olan fırtınada zarar gören bir ağacın kafenin bahçesine devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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