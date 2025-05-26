Bilecik'te fırtınada zarar gören ağaç kafenin bahçesine devrildi
Bilecik'te gün içinde etkili olan fırtınada zarar gören bir ağacın kafenin bahçesine devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Bilecik'te gün içinde etkili olan fırtınada zarar gören bir ağacın kafenin bahçesine devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Kentte öğlen saatlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle zarar gören, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kafenin yanındaki 15 metrelik çam ağacı, iş yerinin bahçesine devrildi.
Ağacın devrilmesi, iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Devrilme sırasında kafede ve bahçesinde müşteri bulunmadığı belirtildi.
Belediye ekiplerinin kafede zarara yol açan ağacın parçalarını temizlediği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.