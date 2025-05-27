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        Bilecik'te otomobil yüklü tırda yangın çıktı

        Bilecik'te, seyir halindeyken alev alan otomobil yüklü tır ve taşıdığı araçlar kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 01:49 Güncelleme: 27.05.2025 - 01:49
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        Bilecik'te otomobil yüklü tırda yangın çıktı
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        Bilecik'te, seyir halindeyken alev alan otomobil yüklü tır ve taşıdığı araçlar kullanılamaz hale geldi.

        K.Y. idaresindeki 34 HN 0047 çekici ve 34 HN 0048 dorse plakalı 8 yeni otomobili taşıyan tır, Bilecik-Bozüyük kara yolu Şelale rampası mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen tır ile taşıdığı otomobiller kullanılamaz hale geldi.

        Yangın nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, yanan tır ile otomobillerin çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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