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        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:45 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:45
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        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Hasan D, yönetimindeki 11 ACL 518 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı mevkisinde Furkan K, idaresindeki 11 ACB 025 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yan yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Hasan D, Bertuğ G. ve Eren P, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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