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        BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, basın mensuplarıyla buluştu

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:31 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:31
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        BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, basın mensuplarıyla buluştu
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Senato Toplantı Salonu'nda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurdakul, Prof. Dr. Nazile Ural ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük ile Kurumsal İletişim Koordinatörü Prof. Dr. Tezcan Uysal'ın hazır bulunduğu programda yaptığı açıklamada, göreve geldiği 1 yıllık içerisinde yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

        Üniversitesi'nin daha iyi bir konuma getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Prof. Dr. Kaplancıklı, "Kentimize ve üniversitemize olumlu katkılar sunmak adına hedeflerimizi belirledik. Hizmet etmenin heyecanını yaşıyoruz. Üniversitemiz donanımlı ve kendi dinamiklerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Geliştirilmesi gereken alanlarımızı geliştiriyor, kalite ve akreditasyon alanlarında çalışmalarımızı yapıyoruz. Mevcudun üzerine kaliteyi geliştirmek, kalite olarak büyümeyi hedefliyoruz.." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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