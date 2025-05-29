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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin kuruluşunun 18. yıl dönümü

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:14 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:14
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin kuruluşunun 18. yıl dönümü
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaplancıklı, mesajında, 2007 yılında kurulan ve kuruduğu günden bu yana bilgi, bilim ve kültürün ışığında yol alan üniversitenin 18. kurtuluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını kaydetti.

        Prof. Dr. Kaplancıklı, şunları ifade etti:

        "Üniversitenin, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, yenilikçi ve sürdürülebilir bir üniversite olma yolunda nitelikli akademik kadrosu, donanımlı öğrencileri, özgün bilimsel çalışmaları ve topluma katkı sağlayan projeleriyle her geçen gün daha da güçlenmektedir. Bilimsel üretkenliği, eğitim kalitesi ve şehirle bütünleşen vizyonuyla geleceğe güvenle yürümektedir. 18 yıl boyunca emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, mezunlarımıza, öğrencilerimize ve katkı sunan tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyor, 18. yaşını kutlayan BŞEÜ'nün daha nice başarılara imza atmasını temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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