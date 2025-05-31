Pazaryeri ilçesinde kanser hastalarına farkındalık için balon uçurma etkinliği yapıldı

İlçede Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftar, daha sonra 8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir ve kanser hastalarına farkındalık için balon uçurdu.

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