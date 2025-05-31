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        Pazaryeri ilçesinde kanser hastalarına farkındalık için balon uçurma etkinliği yapıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kanser hastalarına farkındalık için balon uçurma etkinliği düzenlediler.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 09:51 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:25
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        Pazaryeri ilçesinde kanser hastalarına farkındalık için balon uçurma etkinliği yapıldı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kanser hastalarına farkındalık için balon uçurma etkinliği düzenlediler.

        İlçede Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftar, daha sonra 8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir ve kanser hastalarına farkındalık için balon uçurdu.

        Etkinlikte havai fişek gösterileri de yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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