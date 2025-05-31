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        Bilecik'te Yeşilaydan "Dünya Tütünsüz Günü" etkinliği

        Yeşilay Bilecik Şubesince "Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 15:04 Güncelleme: 31.05.2025 - 15:04
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        Bilecik'te Yeşilaydan "Dünya Tütünsüz Günü" etkinliği
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        Yeşilay Bilecik Şubesince "Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Yeşilay Bilecik Şubesi Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, yaptığı açıklamada, Atatürk Parkı'nda iskelet kostümü giydirerek, "Bu hale gelmeden bırak" ve "Bu kostüm değil, sonun provası" yazılı afişlerle farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.

        İskeletin elinde tutmasıyla, tütün kullanımının sağlığa verdiği zararlara güçlü bir görselle vurgulamaya çalıştıklarını aktaran Tekelioğlu şunları belirtti:

        "Etkinlik boyunca vatandaşlarla bir araya gelerek, tütünün ölümcül etkileri ve sigarayı bırakmanın önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Yeşilay olarak amacımız, tütün kullanımının yol açtığı sağlık sorunlarına karşı toplumda bilinç yaratmak ve sigarayı bırakmak isteyenlere destek olmaktır."

        Etkinlikte, sigarayı bırakan vatandaşlara plaket verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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