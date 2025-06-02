Pazaryeri ilçesinde Artvinliler 4. Bişi Festivali düzenlendi

Programa Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve çok sayıda Artvinli katıldı.

İmerhev Papart Vadisi Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Büyük Marmara Artvinliler 4. Bişi Festivali düzenlendi.

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