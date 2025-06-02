Pazaryeri ilçesinde Artvinliler 4. Bişi Festivali düzenlendi
İmerhev Papart Vadisi Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Büyük Marmara Artvinliler 4. Bişi Festivali düzenlendi.
İmerhev Papart Vadisi Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Büyük Marmara Artvinliler 4. Bişi Festivali düzenlendi.
Küçükelmalı Tabiat Parkında düzenlenen festivale Marmara Bölgesi'ndeki Artvin dernekleri katıldı.
Artvin yöresi sanatçılarının sahne aldığı etkinlikte misafirlere bişi (pişi) ikram edildi.
Gebze Halk Eğitim Merkezi Halk Dansları Topluluğu Artvin yöresine ait halk dansları gösterisi gerçekleştirdi.
Programa Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve çok sayıda Artvinli katıldı.
Dernek Başkanı Köksal Turan Şalikoğlu, festivale katılanlara teşekkür etti.
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