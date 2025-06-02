Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Pazaryeri ilçesinde Artvinliler 4. Bişi Festivali düzenlendi

        İmerhev Papart Vadisi Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Büyük Marmara Artvinliler 4. Bişi Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 09:04 Güncelleme: 02.06.2025 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazaryeri ilçesinde Artvinliler 4. Bişi Festivali düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İmerhev Papart Vadisi Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Büyük Marmara Artvinliler 4. Bişi Festivali düzenlendi.

        Küçükelmalı Tabiat Parkında düzenlenen festivale Marmara Bölgesi'ndeki Artvin dernekleri katıldı.

        Artvin yöresi sanatçılarının sahne aldığı etkinlikte misafirlere bişi (pişi) ikram edildi.

        Gebze Halk Eğitim Merkezi Halk Dansları Topluluğu Artvin yöresine ait halk dansları gösterisi gerçekleştirdi.

        Programa Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve çok sayıda Artvinli katıldı.

        Dernek Başkanı Köksal Turan Şalikoğlu, festivale katılanlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        Gaziantep'te kaza: 5 ölü, 2 yaralı
        Gaziantep'te kaza: 5 ölü, 2 yaralı
        Musk hayal kırıklığını anlattı
        Musk hayal kırıklığını anlattı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Yargıtay’dan flaş izin ücreti kararı
        Yargıtay’dan flaş izin ücreti kararı
        Tek tip çay içmekten sıkılanlar buraya!
        Tek tip çay içmekten sıkılanlar buraya!
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Karşılık görmeyince takip bitti
        Karşılık görmeyince takip bitti
        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!

        Benzer Haberler

        Bilecik Valisi Aygöl, kente veda etti
        Bilecik Valisi Aygöl, kente veda etti
        Bilecik, tarihi mekanları ve yöresel kültürüyle ziyaretçilerin ilgi odağı o...
        Bilecik, tarihi mekanları ve yöresel kültürüyle ziyaretçilerin ilgi odağı o...
        Bilecik'te Yeşilaydan "Dünya Tütünsüz Günü" etkinliği
        Bilecik'te Yeşilaydan "Dünya Tütünsüz Günü" etkinliği
        Bilecik'te 5 ayda 2 ton 543 kilogram atık pil toplandı
        Bilecik'te 5 ayda 2 ton 543 kilogram atık pil toplandı
        Pazaryeri ilçesinde kanser hastalarına farkındalık için balon uçurma etkinl...
        Pazaryeri ilçesinde kanser hastalarına farkındalık için balon uçurma etkinl...
        Bilecik'in fethinin 726'ncı yılı etkinliklerle kutlandı
        Bilecik'in fethinin 726'ncı yılı etkinliklerle kutlandı