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        Bilecik'te bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:18 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:18
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        Bilecik'te bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
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        Bilecik'te otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Alaattin Ü, idaresindeki 14 ADL 710 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Söğüt Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan Saniye Ö'nün, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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