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        Bilecik'te motosikletin çarptığı genç kız tedavi gördüğü hastanede öldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 14:10 Güncelleme: 06.06.2025 - 14:10
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        Bilecik'te motosikletin çarptığı genç kız tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Haceloğlu Mahallesi Ankara Caddesi'nde önceki gün Yaşar K.Ö. yönetimindeki 11 ACK 617 plakalı motosikletin çarptığı 19 yaşındaki Emine Aydın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Kazada yaralanan sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Yaşar K.Ö'nün kullandığı motosiklet, 6 Haziran'da yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Aydın'a çarpmış, kazada sürücü ile yaya yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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