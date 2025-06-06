Bilecik'te motosikletin çarptığı genç kız tedavi gördüğü hastanede öldü

Haceloğlu Mahallesi Ankara Caddesi'nde önceki gün Yaşar K.Ö. yönetimindeki 11 ACK 617 plakalı motosikletin çarptığı 19 yaşındaki Emine Aydın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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