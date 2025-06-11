Bilecik'te devrilen tır ulaşımı aksattı

Kaza nedeniyle kısmen kapanan yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü M.K'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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