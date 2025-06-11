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        Bilecik'te devrilen tır ulaşımı aksattı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir tırını devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 10:01 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:01
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        Bilecik'te devrilen tır ulaşımı aksattı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir tırını devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Alınan bilgiye göre, M.K. (26) idaresindeki 42 ADP 184 çekici plakalı tır, Bilecik-Bozüyük kara yolu 3'üncü kilometrede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü M.K'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kısmen kapanan yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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