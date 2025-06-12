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        Bilecik Valisi Sözer, "huzur ve güven" uygulamasına katıldı

        Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ve ilçelerde "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 23:14 Güncelleme: 12.06.2025 - 23:32
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        Bilecik Valisi Sözer, "huzur ve güven" uygulamasına katıldı
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        Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ve ilçelerde "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

        Yaklaşık 400 personelin katılımıyla yapılan sabit yol uygulamasının yanı sıra kafe ve eğlence merkezleri denetlendi.

        Asayiş, trafik ve narkotik ekipleri uygulama kapsamında bazı araçları durdurup kontrol etti, sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

        Vali Faik Oktay Sözer, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı da uygulama noktalarını ziyaret ederek, polislerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Denetlemelere katılan ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Sözer, şöyle konuştu:

        "Amacımız vatandaşımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamasını, suçun başlanmadan önlenmesini sağlamak, devamında suça karışmış insanların tespiti. Kamu düzenini sağlaması açısından denetimlerimiz devam edecek. Güvenlik güçlerimiz Bilecikli hemşerilerimizin, gece gündüz demeden, parkta, sokakta, kamu güvenliğini temin etmek için görev başında. Her şey Bilecik'imizin huzur ve güvenliği için."

        Güvenlik güçleri, 4 bin 150 kişinin GBT sorgulamasını gerçekleştirdi.

        Uygulama kapsamında 115 umuma açık iş yeri denetlenirken, trafik denetimlerinde ise 1196 araç ve motosiklet kontrol edildi.

        Denetimlerde, 30 araca toplam 141 bin lira trafik cezası kesildi, 1 araç trafikten men edildi. 43 metruk bina kontrol edilirken aralarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 13 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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