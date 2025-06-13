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        Bilecik'te çocuklar hünerlerini sergiledi

        Bilecik Belediyesi Çocuk Sosyal Tesisleri'nde eğitim gören çocuklar için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:55 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:55
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        Bilecik'te çocuklar hünerlerini sergiledi
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        Bilecik Belediyesi Çocuk Sosyal Tesisleri'nde eğitim gören çocuklar için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve velilerin katıldığı programda, çocuklar becerilerini sergiledi.

        Subaşı, çocukları yarınlara en iyi şekilde hazırlamak için belediyenin imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

        Üç yıl boyunca çocukların kendilerine emanet edildiğini ve sorumluluğun farkında olarak sadece bilgiyle değil değerlerle de donatmaya gayret ettiklerini ifade eden Subaşı, şunları kaydetti:

        "En çok da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden bireyler olmaları için çabaladık. Merhamet duygularını geliştirmek adına sosyal sorumluluk çalışmalarına katılmalarını sağladık. Hayvan sevgisini aşılamak için barınağımızı birlikte ziyaret ettik. Manevi değerlerimizi tanımaları için kültürel geziler düzenledik. Zaman zaman seramıza giderek, kendi elleriyle çiçek ve ağaç dikmelerine imkan sunduk. Belediyemizin tüm imkanlarını, çocuklarımızın iyi bireyler olarak yetişmeleri için seferber ettik."

        Subaşı, çocukların diplomalarını vererek, başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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