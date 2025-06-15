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        Bilecik'te devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in İnhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 20:24 Güncelleme: 15.06.2025 - 20:24
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        Bilecik'te devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
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        Bilecik'in İnhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Necla A, yönetimindeki 34 KBE 090 plakalı otomobil, İnhisar-Eskişehir karayolunun Tarpak köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Felek B, sağlık ekiplerince İnhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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