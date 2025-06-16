Bilecik'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Ali D, yönetimindeki 34 RD 6952 plakalı otomobil, Osmaneli-Sakarya kara yolunun İçmeler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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