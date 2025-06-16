Bilecik'te yaya yolunu kullanan motosiklet sürücülerine ceza yazıldı

Güvenlik kameralarından tespit edilen motosiklet sürücülerine 6 bin 320 lira para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, 1 motosikletin de trafikten men edildiği bildirildi.

Bilecik Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda yaya yolunu kullanarak tehlike edecek şekilde rahatsızlık verdiği tespit edilen motosikletlerin yakalanması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

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