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        Bilecik'te yaya yolunu kullanan motosiklet sürücülerine ceza yazıldı

        Bilecik'te yaya yolunda tehlike arz edecek şekilde motosiklet kullanan sürücülere ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 14:44 Güncelleme: 16.06.2025 - 14:44
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        Bilecik'te yaya yolunu kullanan motosiklet sürücülerine ceza yazıldı
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        Bilecik'te yaya yolunda tehlike arz edecek şekilde motosiklet kullanan sürücülere ceza kesildi.

        Bilecik Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda yaya yolunu kullanarak tehlike edecek şekilde rahatsızlık verdiği tespit edilen motosikletlerin yakalanması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

        Güvenlik kameralarından tespit edilen motosiklet sürücülerine 6 bin 320 lira para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, 1 motosikletin de trafikten men edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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