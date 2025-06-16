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        Bilecik'te buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 22:08 Güncelleme: 16.06.2025 - 22:18
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        Bilecik'te buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        İnönü Mahallesi'nde hasadı yapılmış buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Olay yerine gelen helikopter, 3 arazöz, su tankeri, 3 pikap ve 17 personel ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, Demirdöküm fabrikasına sıçramadan kontrol altına alındı.

        Yangın sırasında alevlerin arasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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