Bilecik'te buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

Olay yerine gelen helikopter, 3 arazöz, su tankeri, 3 pikap ve 17 personel ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, Demirdöküm fabrikasına sıçramadan kontrol altına alındı.

İnönü Mahallesi'nde hasadı yapılmış buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.