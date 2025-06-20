Osmaneli ilçesinde karne dağıtım töreni yapıldı
Bilecik'inOsmaneli ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı.
Bilecik'inOsmaneli ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı.
Osmaneli Balaban İlkokulunda Kaymakam Abdüssamed Kılıç ,öğrencilerin karne sevincine ortak oldu, karneleri dağıttı.
Kaymakam Kılıç, yaptığı konuşmada, bu mutlu günde öğrencilerle beraber olup karne heyecanını, coşkusunu paylaşmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bu eğitim öğretim yılında gayret gösteren tüm öğretmen arkadaşlarımızı, öğrencilerimizin çalışmalarından ve başarılarından dolayı tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.