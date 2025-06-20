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        Kars'ın Digor ilçesine atanan Pazaryeri Kaymakamı Kahraman, ilçeye veda etti

        Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kars'ın Digor ilçesine atanan Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçeye veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:53 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:55
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        Kars'ın Digor ilçesine atanan Pazaryeri Kaymakamı Kahraman, ilçeye veda etti
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        Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kars’ın Digor ilçesine atanan Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçeye veda etti.

        Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen veda programında konuşan Kahraman, ilçeyi çok sevdiğini belirterek, tüm Pazaryeri halkından helallik istedi.

        Belediye Başkanı Zekiye Tekin de birlikte görev yaptıkları 18 ay boyunca kendisiyle uyum içinde çalıştıklarını belirterek, "İlçe ve köylere yaptığı tüm hizmetler için teşekkür ediyorum." dedi.

        Tekin, Kahraman'a Kars Digor ilçesindeki görevinde başarılar dileyerek kendisine fahri hemşehrilik beratı taktim etti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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