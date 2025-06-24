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        Bilecik'te 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı

        Bilecik'te, 300 kınalı keklik doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 14:48 Güncelleme: 24.06.2025 - 14:48
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        Bilecik'te 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı
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        Bilecik'te, 300 kınalı keklik doğaya salındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, doğal yaşamın korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda salım programı gerçekleştirildi.

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yaptığı konuşmada, doğal dengeyi korumanın ve yaban hayatını güçlendirmeye yönelik çalışmaların önemine işaret etti.

        Çalışmayla doğada popülasyonu azalan kınalı kekliklerin uygun yaşam alanlarında yeniden çoğalmasını hedeflediklerini aktaran Sözer, "Bu tür faaliyetlerle hem doğayı koruyor hem de gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak için sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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