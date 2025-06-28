Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki orman yangını ekiplerce söndürülmeye çalışılıyor.
Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki orman yangını ekiplerce söndürülmeye çalışılıyor.
Sakarya'nın Geyve ilçesi tarafında başlayan yangın Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi ile civardaki ormanlık araziye sıçradı.
Yangın nedeniyle yakınlardaki bir tavuk çiftliği ile Kaşıkçı Mahallesi'ndeki bazı binalar zarar gördü. Mahalle, ekiplerce tedbir amaçlı boşaltıldı.
İhbar üzerine olay yerine Osmaneli Orman İşletme Şefliği ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.
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