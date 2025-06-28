Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

İhbar üzerine olay yerine Osmaneli Orman İşletme Şefliği ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle yakınlardaki bir tavuk çiftliği ile Kaşıkçı Mahallesi'ndeki bazı binalar zarar gördü. Mahalle, ekiplerce tedbir amaçlı boşaltıldı.

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