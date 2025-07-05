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        Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 13:16 Güncelleme: 05.07.2025 - 13:16
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        Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Talha Ç. idaresindeki 20 ANA 54 plakalı otomobil, Osmaneli-İznik kara yolunun Düzmeşe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına devrildi.

        Kazada yaralan sürücü, kendi imkanlarıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

        Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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