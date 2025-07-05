Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Talha Ç. idaresindeki 20 ANA 54 plakalı otomobil, Osmaneli-İznik kara yolunun Düzmeşe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına devrildi.
Kazada yaralan sürücü, kendi imkanlarıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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