Bilecik'te tır ile beton mikserin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tır ile beton mikserin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tır ile beton mikserin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Harun U. (43) yönetimindeki 43 AEM 839 plakalı tır ile Murat D. (36) idaresindeki 54 BM 304 beton mikseri, Osmaneli-İznik kara yolunun Gaziler köyü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Murat D. sağlık ekiplerince Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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