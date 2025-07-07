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        Bilecik'te tır ile beton mikserin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tır ile beton mikserin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 12:52 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:52
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        Bilecik'te tır ile beton mikserin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tır ile beton mikserin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Harun U. (43) yönetimindeki 43 AEM 839 plakalı tır ile Murat D. (36) idaresindeki 54 BM 304 beton mikseri, Osmaneli-İznik kara yolunun Gaziler köyü mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Murat D. sağlık ekiplerince Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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