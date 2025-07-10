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        Bilecik'te bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 12:42 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:42
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        Bilecik'te bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        M.B. (45) idaresindeki 67 ZU 724 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Kuyubaşı köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden F. B. (44), Ü.M. B. (13) ve E.S.B. (11) yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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