GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangın kontrol altına alındı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Gölpazarı-Yenipazar kara yolunun Taşınburnu mevkisi yakınlarındaki tarımsal arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, tarlanın yakınlarındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve helikopter sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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