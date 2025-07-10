GÜNCELLEME - Bilecik'te ormanlık alana sıçrayan yangın büyük oranda kontrol altına alındı
Bilecik'te tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alındı.
Bilecik'te tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Deresakarı köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, tarla yakınlarındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile helikopterler ve yangın söndürme uçakları sevk edildi.
Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına aldı.
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