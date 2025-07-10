GÜNCELLEME - Bilecik'te ormanlık alana sıçrayan yangın büyük oranda kontrol altına alındı

İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile helikopterler ve yangın söndürme uçakları sevk edildi.

Merkeze bağlı Deresakarı köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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