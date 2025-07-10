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        GÜNCELLEME - Bilecik'te ormanlık alana sıçrayan yangın büyük oranda kontrol altına alındı

        Bilecik'te tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 16:53 Güncelleme: 10.07.2025 - 16:53
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        GÜNCELLEME - Bilecik'te ormanlık alana sıçrayan yangın büyük oranda kontrol altına alındı
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        Bilecik'te tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alındı.

        Merkeze bağlı Deresakarı köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, tarla yakınlarındaki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile helikopterler ve yangın söndürme uçakları sevk edildi.

        Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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