Bilecik Valisi Sözer, orman yangınlarıyla mücadele eden personelle buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri ile Vezirhan beldesinde çıkan orman yangınlarında söndürme çalışmalarına katılan personelle bir araya geldi.

Vezirhan'da gerçekleştirilen programda Vali Sözer, personele yangınlardaki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Orman yangınlarına karşı verilen mücadelenin sadece ağaçları değil aynı zamanda doğayı, canlıları ve geleceği koruma anlamı taşıdığını vurgulayan Sözer, "Yeşil Vatan'ı korumak için canla başla mücadele edenlerin her biri isimsiz kahramanlardır. Devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Organizasyonda, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ile Bilecik Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut da yer aldı.