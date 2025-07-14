Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik Valisi Sözer, orman yangınlarıyla mücadele eden personelle buluştu

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri ile Vezirhan beldesinde çıkan orman yangınlarında söndürme çalışmalarına katılan personelle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:34 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik Valisi Sözer, orman yangınlarıyla mücadele eden personelle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri ile Vezirhan beldesinde çıkan orman yangınlarında söndürme çalışmalarına katılan personelle bir araya geldi.

        Vezirhan'da gerçekleştirilen programda Vali Sözer, personele yangınlardaki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Orman yangınlarına karşı verilen mücadelenin sadece ağaçları değil aynı zamanda doğayı, canlıları ve geleceği koruma anlamı taşıdığını vurgulayan Sözer, "Yeşil Vatan'ı korumak için canla başla mücadele edenlerin her biri isimsiz kahramanlardır. Devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Organizasyonda, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ile Bilecik Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        Bıçak merakını mesleğe dönüştürdü, tarihi kılıçların replikalarını üretiyor
        Bıçak merakını mesleğe dönüştürdü, tarihi kılıçların replikalarını üretiyor
        Bilecik'te anız yangını büyümeden söndürüldü
        Bilecik'te anız yangını büyümeden söndürüldü
        Airsoft tutkunları Bilecik'te düzenlenen "Operasyon Bakraz"da bir araya gel...
        Airsoft tutkunları Bilecik'te düzenlenen "Operasyon Bakraz"da bir araya gel...
        Pazaryeri ilçesinde pilav günü etkinliği düzenlendi
        Pazaryeri ilçesinde pilav günü etkinliği düzenlendi
        Bilecik'te bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Bilecik'te bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Bilecik'te Yeşilay Atalar Bölge İstişare Toplantısı yapıldı
        Bilecik'te Yeşilay Atalar Bölge İstişare Toplantısı yapıldı