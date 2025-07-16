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        Bilecik'te çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

        Bilecik'in Vezirhan beldesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 16:56 Güncelleme: 16.07.2025 - 17:16
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        Bilecik'te çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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        Bilecik'in Vezirhan beldesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Beldeye bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi ile merkeze bağlı Örenköy arasındaki henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangı çıktı.

        Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 1 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankeri ile 43 personelle yangını kontrol altına aldı.

        Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede 5 dönümlük örtülü alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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