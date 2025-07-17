Bilecik'te 2 kişinin yaralandığı kavgalara ilişkin 5 kişi tutuklandı

112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan G.S. ve B.K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kavgaya karışan 6 kişi ile çevredeki güvenlik kameralarından tespit edilen diğer şüpheli asayiş ekiplerince yakalandı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. ve K.K. "kasten yaralama" suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir markete gelen Balıkesir'de yaşayan baba S.Ö. ve beraberindeki 2 kişi, kızıyla tartıştığı gerekçesiyle market görevlisi G.S'yi darbetti.

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