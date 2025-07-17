Bilecik'te 2 kişinin yaralandığı kavgalara ilişkin 5 kişi tutuklandı
Bilecik'te 2 kişinin yaralandığı kavgalara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Bilecik'te 2 kişinin yaralandığı kavgalara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir markete gelen Balıkesir'de yaşayan baba S.Ö. ve beraberindeki 2 kişi, kızıyla tartıştığı gerekçesiyle market görevlisi G.S'yi darbetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.
İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. ve K.K. "kasten yaralama" suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Karşı tarafın yakınları serbest kalan kişiyi darbetti
Serbest bırakılan B.K, Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaştığı G.S'nin yakınları tarafından darbedildi.
Kavgaya karışan 6 kişi ile çevredeki güvenlik kameralarından tespit edilen diğer şüpheli asayiş ekiplerince yakalandı.
Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen C.Ç, Y.Ç. ve H.S. "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan G.S. ve B.K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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